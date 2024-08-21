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ППО збила 51 повітряну ціль зі 72, які рашисти вночі запустили по Україні

ППО збила 51 повітряну ціль зі 72, які рашисти вночі запустили по Україні

21 сер 2024, 12:00
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У ніч на 21 серпня ворог вдарив по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» /KN-23, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 69-ма ударними «шахедами».


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Загалом вдалося збити 51 повітряну ціль: ракету Х-59/Х-69 та 50 «шахедів».

Дрони збивали у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено — імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Також зафіксовано, що ворожий ударний дрон перетнув державний кордон з білоруссю у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Бєлгородську область рф.

Джерело: Ракурс


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