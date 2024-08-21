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Рада предоставила отсрочку от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне
Рада предоставила отсрочку от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войнеhttps://racurs.ua/n198515-rada-predostavila-otsrochku-ot-mobilizacii-grajdanam-chi-blizkie-rodstvenniki-pogibli-ili-propali.htmlРакурс
Рада підтримала законопроєкт щодо відстрочки від призову під час мобілізації громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.
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Рада підтримала законопроект № 11391 відразу за основу та в цілому.
Це значить, що чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти, буде надана відстрочка від мобілізації.
Документ ініціювала фракція «ЄС». Її нардепка Ірина Геращенко пояснила на своїй сторінці у Фейсбук, що наразі існує норма: якщо в родині є загиблий на війні герой, то інші члени родини не можуть бути мобілізовані.
Натомість, бувають дикі випадки. Якщо жінка має двох синів від різних шлюбів, й один з синів загинув, другого сина можуть призвати до армії, — пояснила Геращенко.
Проєкт в цілому підтримали 310 депутатів.
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