Рада предоставила отсрочку от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

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Ракурс

Рада підтримала законопроєкт щодо відстрочки від призову під час мобілізації громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

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Рада підтримала законопроект № 11391 відразу за основу та в цілому.

Це значить, що чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти, буде надана відстрочка від мобілізації.

Документ ініціювала фракція «ЄС». Її нардепка Ірина Геращенко пояснила на своїй сторінці у Фейсбук, що наразі існує норма: якщо в родині є загиблий на війні герой, то інші члени родини не можуть бути мобілізовані.

Натомість, бувають дикі випадки. Якщо жінка має двох синів від різних шлюбів, й один з синів загинув, другого сина можуть призвати до армії, — пояснила Геращенко.

Проєкт в цілому підтримали 310 депутатів.