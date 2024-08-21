Харрис «готова к работе», а «Трамп просто раздражает» — Обама поддержал кандидата от демократов

https://racurs.ua/n198516-harris-gotova-k-rabote-a-tramp-prosto-razdrajaet-obama-podderjal-kandidata-ot-demokratov.html

Ракурс

Експрезидент США Барак Обама виступив на з’їзді делегатів демократичної партії в Чикаго.

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Головна теза його виступу: «Ми готові до президентки Камали Гарріс, і Камала Гарріс готова до цієї роботи».

Так, вона може, — продовжив Обама, перефразовуючи своє передвиборне гасло «Yes we can». Гарріс — це людина, яка бачить і чує вас і боротиметься за вас щодня.

Гарріс підтримала також дружина Обами Мішель. Вона підкреслила, що Камала пробилася на вершину завдяки працьовитості та таланту, а не багатству батьків, як Трамп. Промову колишньої «першої леді» делегати зустріли бурхливими оплесками.

Барак Обама також піддав Трампа гострій критиці та назвав його «78-річним мільярдером, який не перестає скиглити про свої проблеми» і вкине країну в «хаос і заворушення».

Трамп схожий на сусіда, який залишає свій садовий пилосмокт увімкненим 24 години на добу: просто дратує, — сказав Обама.

Насамкінець Обама висміяв схильність Трампа до дитячих прізвиськ, шалених теорій змови та його одержимість «розмірами натовпу». Говорячи про останнє, Обама склав руки разом так, начебто він вимірює певний розмір.

Журнал Politico слідом за публікою інтерпретував це як натяк на сексуальну невпевненість Дональда Трампа.

Але, попри обнадійливі результати опитувань, демократи ще бояться Дональда Трампа.

Ми не повинні дурити себе — ми залишаємося аутсайдером. Чорношкіра жінка на посаді президента була б сенсацією, — сказав кореспондентам BILD один з посадовців у Демократичній партії.

Багато демократів використовують слово «аутсайдер», щоб описати становище Камали Гарріс у передвиборчих перегонах. Вони згадують вибори 2016 року, коли Гілларі Клінтон також перемагала Трампа за результатами опитувань, але у підсумку програла кампанію.

Один із делегатів від демократів на з’їзді до Чикаго сказав BILD:

Небезпека у тому, що ми стаємо самовпевненими і, як у 2016 році, усі переконують себе, що ми обов’язково переможемо, бо так показують опитування. А потім трапиться шок.

Тактика Гарріс — не давати інтерв’ю та уникати будь-якого ризику — поки що спрацьовує. Її рейтинг в опитуваннях зростає, рейтинг Трампа тримається на колишньому рівні або падає.

Але демократам не вдасться завжди уникати прямої дуелі. Не пізніше середини вересня справа дійде до теледебатів та гострої полеміки з питань міграції, економіки та політики ідентичності.