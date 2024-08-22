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путин заявил об «атаке ВСУ» на Курскую АЭС. Фото:
путин заявил об «атаке ВСУ» на Курскую АЭСhttps://racurs.ua/n198553-putin-zayavil-ob-atake-vsu-na-kurskuu-aes.htmlРакурс
Диктатор рф володимир путін звинуватив українську армію нібито в спробі атакувати Курську атомну електростанцію.
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У ніч на 22 серпня ЗСУ намагалися «завдавати ударів по АЕС». Кремль вже повідомив про це Міжнародному агентству з атомної енергії, вони мають надіслати на станцію своїх представників. Відповідну заяву путін зробив під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах.
Противник намагався сьогодні вночі завдавати ударів по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформовано. Вони обіцяють самі приїхати й надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що це буде зроблено, — заявив воєнний злочинець.
Тим часом в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов доповів путіну, що АЕС працює в штатному режимі й «ситуація на контролі».
Водночас представники Курської АЕС та «Росатому» не коментували заяву диктатора.
Тим часом видання Bloomberg поінформувало, що найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС, а потім поїхати до Києва. Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським з приводу операції ЗСУ в Курській області.
Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що росіяни підпалили в градирні ЗАЕС автомобільні шини у великій кількості. В МАГАТЕ згодом заявили, що не змогли зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень щодо пожежі на ЗАЕС.
Джерело: Bloomberg
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