Пожежа на Запорізькій АЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198244-pojeja-na-zaes-magate-oglyanulo-poshkodjenu-gradyrnu-na-terytoriyi-atomky.html

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МАГАТЕ не встановило причину пожежі на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

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У понеділок, 12 серпня, експерти відвідали градирні станції, щоб «спостерігати за наслідками» пожежі, яка сталася 11 серпня. На основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

З’ясувалося, що пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 м.

При цьому російські загарбники відмовили МАГАТЕ надати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні. Заявили, що не зроблять цього «з міркувань безпеки».

А в пошкодженій вогнем градирні команда МАГАТЕ помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Експерти також побачили краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою. Ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, що впала через вогонь.

Були зібрані зразки сміття, зокрема спалений і розплавлений пластик. Фахівці оцінили стійкий запах від вогню «та визначила, що за відсутності запаху сірки він, швидше за все, спричинений палаючим пластиком». Спеціалісти агентства не помітили залишків ані шин, ані дронів.

У МАГАТЕ наголосили, що ядерна безпека ЗАЕС не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А в районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивні речовини відсутні.

В агентстві вказують, що їхні фахівці не змогли зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі на ЗАЕС.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Не виключено, що це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.