Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: «Запоріжжяобленерго»

Дрон рашистів атакував енергетиків на Запоріжжі (ФОТО)

28 лис 2025, 16:03
Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, атакували запорізьких енергетиків.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».

Наша бригада виїхала на огляд повітряної лінії, пошкодженої ворожими обстрілами — аби повернути світло мешканцям прифронтової території. Буквально за кілька хвилин після того, як енергетики полишили автівку та приступили до роботи — по транспорту прилетів рашистський дрон, — розповіли у компанії.

На щастя, в момент удару дрона людей вже не було поруч — всі співробітники компанії цілі та неушкоджені, але автівка зазнала суттєвих пошкоджень.

Чергове нагадування від ворога, що ті, хто повертає світло, — одна з ключових його мішеней. Чергове підтвердження, що працюють наші люди у надскладних та наднебезпечних умовах, — наголосили в обленерго.

Наслідки атаки російського дрона на Запоріжжі, фото: «Запоріжжяобленерго»

Джерело: Ракурс


