Последствия атаки российского дрона на Запорожье, фото: «Запорожьеоблэнерго»

https://racurs.ua/n210578-dron-rashistov-atakoval-energetikov-na-zaporoje-foto.html

Ракурс

Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, атакували запорізьких енергетиків.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».

Наша бригада виїхала на огляд повітряної лінії, пошкодженої ворожими обстрілами — аби повернути світло мешканцям прифронтової території. Буквально за кілька хвилин після того, як енергетики полишили автівку та приступили до роботи — по транспорту прилетів рашистський дрон, — розповіли у компанії.

На щастя, в момент удару дрона людей вже не було поруч — всі співробітники компанії цілі та неушкоджені, але автівка зазнала суттєвих пошкоджень.