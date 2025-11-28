Дрон рашистов атаковал энергетиков на Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n210578-dron-rashistov-atakoval-energetikov-na-zaporoje-foto.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, атакували запорізьких енергетиків.
Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».
Наша бригада виїхала на огляд повітряної лінії, пошкодженої ворожими обстрілами — аби повернути світло мешканцям прифронтової території. Буквально за кілька хвилин після того, як енергетики полишили автівку та приступили до роботи — по транспорту прилетів рашистський дрон, — розповіли у компанії.
На щастя, в момент удару дрона людей вже не було поруч — всі співробітники компанії цілі та неушкоджені, але автівка зазнала суттєвих пошкоджень.
Чергове нагадування від ворога, що ті, хто повертає світло, — одна з ключових його мішеней. Чергове підтвердження, що працюють наші люди у надскладних та наднебезпечних умовах, — наголосили в обленерго.