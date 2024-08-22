Десантники ВСУ отразили три штурма россиян. Фото: Генштаб

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Збройні сили України відбили масовану атаку окупантів на одній із ділянок фронту.

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У середу, 21 серпня, 46-ї окремої аеромобільної бригади відбили три штурми росіян. Спершу ворог кинув в атаку танк Т-90 та дві БМП, яких зустріли вогнем з артилерії та ударними БпЛА. Ворожа техніка була знищена. Про це 46-та ОАеМБр Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомила у Facebook.

У ході другого штурму загарбники використали дві колони, в кожній з груп було по два танки та по дві бойові броньовані машини. Росіян зустріли артилерія, підрозділи протитанкових ракетних комплексів та оператори FPV-дронів. Було спалено дві ББМ, а два танки пошкоджено. Друга колона відступила під комплексним вогняним ураженням.

Втретє окупанти штурмували трьома БМП та мінометом. Ця техніка також була знищена завдяки роботі підрозділів артилерії, ПТРК і БпЛА.

Загалом втрати ворога склали 13 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як десантники 79-ї Таврійської бригади ЗСУ розбили колону російської бронетехніки, яка висунулась для штурму їхніх позицій. Ворога знищили ще далеко на підступах до своїх позицій.