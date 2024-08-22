Полиция предупредила о возможных ракетных обстрелах Украины 23 и 24 августа. Фото:

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Країна-агресор росія може вдатися до ракетних ударів по Україні на серпневі свята.

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Існує загроза ракетних обстрілів 23 та 24 серпня — у День державного прапора та День незалежності України. Усі підрозділи Нацполіції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки під час відзначення цих свят. Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв, передає прес-служба відомства.

За його словами, в ці дні існує висока ймовірність нанесення країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та рекетної небезпеки.

Посилені заходи безпеки забезпечуватимуть наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

Правоохоронці закликали громадян самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети та повідомляти поліцейським про порушення правопорядку.

Нагадаємо, 22 серпня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило, що є підвищений ризик російського обстрілу на День Незалежності.