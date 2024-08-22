Зеленский поручил Кабмину утвердить стратегию ветеранской политики. Фото: ОП

https://racurs.ua/n198563-zelenskiy-poruchil-kabminu-utverdit-strategiu-veteranskoy-politiki.html

Ракурс

Дві стратегії, які стосуються ветеранів, з’являться в Україні.

.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Про це глава держави заявив на VII щорічному міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність».

Ключовий сенс такої політики — герої. Це шана до захисників, до захисниць України, їх захист, реальна підтримка, дієва, без бюрократії та в рівній мірі із шаною, з можливістю надалі реалізувати себе заради України та українців, заради власного розвитку, заради своєї сім’ї, своєї громади, всієї нашої держави, — зазначив він.

За словами Зеленського, стратегії — це всі документи, які відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків повернення до цивільного життя — до можливості ветерана «зміцнювати життя громади, регіону, держави».

Уряд повинен невідкладно затвердити дві стратегії:

стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та план заходів щодо її реалізації;

стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та план заходів щодо її реалізації.

Також Кабмін повинен невідкладно опрацювати питання щодо утворення консультативно-аналітичного центру «Єдина ветеранська лінія». Ця лінія має надавати ветеранам війни та членам їх сімей інформаційно-консультативну підтримку.

Нагадаємо, 21 серпня Верховна Рада підтримала законопроект щодо відстрочки від призову під час мобілізації громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.