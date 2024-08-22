Зеленский вручил знаки отличия «Национальная легенда Украины». Скриншот с видео

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Президент Володимир Зеленський присвоїв нагороди Олександру Усику, Ользі Харлан, Ніні Матвієнко, Сергію Параджанову та іншим.

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Ці відомі українці отримали з рук глави держави відзнаки «Національна легенда України». Ці нагородите вони отримали за популяризацію України у світі та внесок в оборони. Про це Зеленський 22 серпня повідомив у Facebook.

Серед нагороджених:

співачка Ніна Матвієнко;

меценат Говард Баффет;

художник Олександр Дубовик;

генеральний конструктор Державного київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов;

бригадний генерал Іван Лукашевич;

композитор Ігор Поклад;

спортсмен Олександр Усик;

спортсменка Ольга Харлан;

військовий лікар Віталій Хмель;

провідниця «Укрзалізниці» Ірина Юрченко;

кінорежисер Сергій Параджанов.

Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України, — зазначив глава держави.

Як відомо, «Національна легенда України» — заснована у 2021 році відзнака президент, яка вшановує тих, хто з талантом і наполегливістю захищає незалежність та суверенітет України. Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

Традиційно цю нагороду вручають перед Днем незалежності України.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроект щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду російської федерації.