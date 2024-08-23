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Пожар на Сумщине, скриншот видео

18 га природных экосистем горели на Сумщине за прошедшие сутки (ВИДЕО)

23 авг 2024, 13:28
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На Сумщині впродовж доби горіли понад 18 га природних екосистем.


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Про це сьогодні, 23 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

23 рази виїжджали рятувальники на ліквідацію загорань. Їм вдалося запобігти виникненню масштабних пожеж та розповсюдженню вогню на лісові насадження й житлові будинки, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що до боротьби з вогнем залучалися понад 100 співробітників ДСНС, 27 одиниць спецтехніки ДСНС, а також добровільні та місцеві пожежні команди.

На Сумщині зберігається найвищий — 5-й клас пожежної безпеки! — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


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