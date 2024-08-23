Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа на Сумщині, скріншот відео

18 га природних екосистем горіли на Сумщині впродовж минулої доби (ВІДЕО)

23 сер 2024, 13:28
999

На Сумщині впродовж доби горіли понад 18 га природних екосистем.


.

Про це сьогодні, 23 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

23 рази виїжджали рятувальники на ліквідацію загорань. Їм вдалося запобігти виникненню масштабних пожеж та розповсюдженню вогню на лісові насадження й житлові будинки, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що до боротьби з вогнем залучалися понад 100 співробітників ДСНС, 27 одиниць спецтехніки ДСНС, а також добровільні та місцеві пожежні команди.

На Сумщині зберігається найвищий — 5-й клас пожежної безпеки! — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів