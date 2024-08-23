Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа на Сумщині, скріншот відео
18 га природних екосистем горіли на Сумщині впродовж минулої доби (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198576-18-ga-pryrodnyh-ekosystem-gorily-na-sumschyni-vprodovj-mynuloyi-doby-video.htmlРакурс
На Сумщині впродовж доби горіли понад 18 га природних екосистем.
.
Про це сьогодні, 23 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
23 рази виїжджали рятувальники на ліквідацію загорань. Їм вдалося запобігти виникненню масштабних пожеж та розповсюдженню вогню на лісові насадження й житлові будинки, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що до боротьби з вогнем залучалися понад 100 співробітників ДСНС, 27 одиниць спецтехніки ДСНС, а також добровільні та місцеві пожежні команди.
На Сумщині зберігається найвищий — 5-й клас пожежної безпеки! — наголошують у ДСНС.