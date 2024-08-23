США ввели новые санкции против россии. Фото:

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Санкції проти російської федерації розширили Сполучені Штати Америки.

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До списку внесли 400 фізичних та юридичних осіб. Під санкціями опинилися суб'єкти, які стосуюються паливно-енергетичного, металургійного секторів, фінансової сфери та товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу рф в обхід санкцій. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Зокрема, санкції стосуються товариств «Екропромстрой», «Межрегионстрой», «Якутская топливно-энергетическая компания». Також заборонені найбільші експортери вугілля з рф: «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АТ «Стройсервис» й дві дочірні компанії «Росатома».

Крім того, американські санкції запроваджено проти російських інститутів військових розробок, виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки, компаній, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Нові санкції введено й проти посередників з низки країни, які допомагали росіянам обходити санкції та постачали деталі для літаків «Су». Це — ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.

Нагадаємо, 12 червня США запровадили нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють військовій економіці рф та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції. У санаційному списку опинилися «Московська біржа», «Національний кліринговий центр» центробанку рф та «Національний розрахунковий депозитарій».