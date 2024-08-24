Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Фото: ОП

https://racurs.ua/n198603-duda-pribyl-v-kiev-s-neobyavlennym-vizitom-video.html

Ракурс

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до Києва.

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Він візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України. Про це Канцелярії польського президента 24 серпня повідомила у соціальній мережі Х.

Розпочався візит президента Польщі Анджея Дуди до України, — йдеться в повідомленні.

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню безпекову угоду. Домовленості між Києвом та Варшавою стосуються співробітництва в оборонній промисловості. Зокрема, польські оборонні компанії розмістять виробництва на українській території.

Крім того, Польща розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки ЗСУ.