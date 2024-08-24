Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Анджей Дуда прибув до Києва з неоголошеним візитом. Фото: ОП

Дуда прибув до Києва з неоголошеним візитом (ВІДЕО)

24 сер 2024, 10:17
999

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до Києва.


.

Він візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України. Про це Канцелярії польського президента 24 серпня повідомила у соціальній мережі Х.

Розпочався візит президента Польщі Анджея Дуди до України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню безпекову угоду. Домовленості між Києвом та Варшавою стосуються співробітництва в оборонній промисловості. Зокрема, польські оборонні компанії розмістять виробництва на українській території.

Крім того, Польща розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів