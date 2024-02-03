Дуда засумнівався у спроможностях ЗСУ повернути Крим. Фото:

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Президент Польщі Анджей Дуда не вірить у те, що Україна зможе деокупувати Крим.

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Польський лідер поставив під сумнів повернення півострова під контроль Києва, але вважає, що Сили оборони України зможуть відвоювати Донецьк та Луганськ. Про це польський президент заявив в інтерв’ю Kanal Zero.

Я не знаю, чи поверне Крим, але я вірю, що вона поверне Донецьк та Луганськ, — заявив він.

За словами Дуди, окупований росією у 2014 році півострів Крим є «особливим місцем… у тому числі й з історичних причин». Також він додав, що історично Крим «знаходився в руках Росії більшу частину часу».

Посол України в Польщі Василь Зварич вже відреагував на заяву польського президента й наголосив, що повна деокупація — це «наше спільне завдання та зобов’язання перед вільним світом». Дипломат наголосив, що Крим обов’язково повернеться до складу України.

Крим — це Україна: вона є і залишиться. Міжнародне право — основи. Тимчасова окупація росією Криму є воєнним злочином, за який вона буде покарана, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, німецький журнал Die Welt повідомляв, що Україна може провести новий контрнаступ у 2024 році, а відправною точкою може стати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, звідки до Криму понад 60 км.

Джерело: Kanal Zero