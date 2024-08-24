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Ракурс
Тренировочная база Черноморского флота. Фото: «Атеш»

Партизаны проникли на тренировочную базу Черноморского флота россии в Крыму

24 авг 2024, 13:18
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Партизани проникли на тренувальну базу Чорноморського флоту рф.


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Агент руху «Атеш» провів розвідку на об'єкті окупантів в окупованому Севастополі. Полігон розташований у Гагарінському районі. Тут російські військові проходять підготовку перед тим, як їх направляють у зону бойових дій. Про це партизанський рух 24 серпня повідомив у Telegram.

Представник руху опору зафіксував періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу. В «Атеш» наголосили, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення окупантів для їх нейтралізації.

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Тренувальна база Чорноморського флоту. Фото: «Атеш»

Нагадаємо, у червні стало відомо, що українські партизани вступили до лав Збройних сил російської федерації, щоб зруйнувати її зсередини. Згодом агенти реалізовуватимуть операції у штабах полків ворога.

Источник: Ракурс


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