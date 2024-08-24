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Праздничный грибочек — ГУР накрыло склад боеприпасов в Воронежской области

Праздничный грибочек — ГУР накрыло склад боеприпасов в Воронежской области (ВИДЕО)

24 авг 2024, 15:14
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Склад в Воронезькій області підірвало ГУР, повідомило розвідувальне відомство.


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24 серпня воїни ГУР завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області.

На території об'єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» — загалом понад 5 тис. тонн боєприпасів.

Источник: Ракурс


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