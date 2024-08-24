Ракурсhttps://racurs.ua/
Святковий грибочок - ГУР накрило склад боєприпасів у Воронезькій області
Святковий грибочок — ГУР накрило склад боєприпасів у Воронезькій області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198613-svyatkovyy-grybochok-gur-nakrylo-skladu-boieprypasiv-u-voronezkiy-oblasti-video.htmlРакурс
Склад в Воронезькій області підірвало ГУР, повідомило розвідувальне відомство.
.
24 серпня воїни ГУР завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області.
На території об'єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» — загалом понад 5 тис. тонн боєприпасів.