Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Святковий грибочок - ГУР накрило склад боєприпасів у Воронезькій області

Святковий грибочок — ГУР накрило склад боєприпасів у Воронезькій області (ВІДЕО)

24 сер 2024, 15:14
999

Склад в Воронезькій області підірвало ГУР, повідомило розвідувальне відомство.


.

24 серпня воїни ГУР завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області.

На території об'єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря» — загалом понад 5 тис. тонн боєприпасів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів