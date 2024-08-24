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Ракурс
В Константиновке мишенью для россиян стал жилой квартал - пять погибших

В Константиновке мишенью для россиян стал жилой квартал — пять погибших

24 авг 2024, 16:14
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Російські війська рф обстріляли Костянтинівку на Донеччині: наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених.


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Окупанти 24 серпня обстріляли центр Костянтинівки з артилерії. Серед загиблих троє чоловіків та двоє жінок.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, близько 11.46 ворог ударив з артилерії по житловому кварталу.

Остаточну кількість постраждалих встановлюють.

Источник: Ракурс


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