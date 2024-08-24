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В Константиновке мишенью для россиян стал жилой квартал - пять погибших
В Константиновке мишенью для россиян стал жилой квартал — пять погибшихhttps://racurs.ua/n198615-v-konstantinovke-mishenu-dlya-rossiyan-stal-jiloy-kvartal-pyat-pogibshih.htmlРакурс
Російські війська рф обстріляли Костянтинівку на Донеччині: наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених.
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Окупанти 24 серпня обстріляли центр Костянтинівки з артилерії. Серед загиблих троє чоловіків та двоє жінок.
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, близько 11.46 ворог ударив з артилерії по житловому кварталу.
Остаточну кількість постраждалих встановлюють.
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