В Константиновке мишенью для россиян стал жилой квартал - пять погибших

https://racurs.ua/n198615-v-konstantinovke-mishenu-dlya-rossiyan-stal-jiloy-kvartal-pyat-pogibshih.html

Ракурс

Російські війська рф обстріляли Костянтинівку на Донеччині: наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених.

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Окупанти 24 серпня обстріляли центр Костянтинівки з артилерії. Серед загиблих троє чоловіків та двоє жінок.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, близько 11.46 ворог ударив з артилерії по житловому кварталу.

Остаточну кількість постраждалих встановлюють.