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У Костянтинівці мішенню для росіян став житловий квартал - загинуло п'ятеро цивільних

У Костянтинівці мішенню для росіян став житловий квартал — загинуло п’ятеро цивільних

24 сер 2024, 16:14
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Російські війська рф обстріляли Костянтинівку на Донеччині: наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених.


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Окупанти 24 серпня обстріляли центр Костянтинівки з артилерії. Серед загиблих троє чоловіків та двоє жінок.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, близько 11.46 ворог ударив з артилерії по житловому кварталу.

Остаточну кількість постраждалих встановлюють.

Джерело: Ракурс


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