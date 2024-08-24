У Костянтинівці мішенню для росіян став житловий квартал - загинуло п'ятеро цивільних

https://racurs.ua/ua/n198615-u-kostyantynivci-mishennu-dlya-rosiyan-stav-jytlovyy-kvartal-zagynulo-p-yatero-cyvilnyh.html

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Російські війська рф обстріляли Костянтинівку на Донеччині: наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених.

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Окупанти 24 серпня обстріляли центр Костянтинівки з артилерії. Серед загиблих троє чоловіків та двоє жінок.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, близько 11.46 ворог ударив з артилерії по житловому кварталу.

Остаточну кількість постраждалих встановлюють.