В Одесской области с оружием скрылись трое мобилизованных заключенных

https://racurs.ua/n198635-v-odesskoy-oblasti-s-orujiem-skrylis-troe-mobilizovannyh-zakluchennyh.html

Ракурс

В Одеській області з частини втекли троє мобілізованих ув’язнених: вони озброєні.

.

Троє мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно підписали контракти на службу в Силах оборони в місцях позбавлення волі, 24 серпня втекли з полігону в Одеській області.

Як повідомили «Думській» повідомили в правоохоронних органах, фігуранти дезертирували, коли проходили навчання з тактичного переміщення і стрільби в бойових умовах.

Втеча нібито сталася вчора ввечері під час навчання переміщень зі стріляниною у зустрічному бою. Втікачі служили в одній із механізованих бригад і залишили полігон, прихопивши автомати Калашнікова. За нашими даними, це солдати Юрій Войтюк, Станіслав Іванов та Денис Мацюра.

На Одещині оголошено план з розшуку та затримання дезертирів.