В Одеській області зі зброєю втекли троє мобілізованих ув'язнених

https://racurs.ua/ua/n198635-v-odeskiy-oblasti-zi-zbroieu-vtekly-troie-mobilizovanyh-uv-yaznenyh.html

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В Одеській області з частини втекли троє мобілізованих ув’язнених: вони озброєні.

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Троє мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно підписали контракти на службу в Силах оборони в місцях позбавлення волі, 24 серпня втекли з полігону в Одеській області.

Як повідомили «Думській» повідомили в правоохоронних органах, фігуранти дезертирували, коли проходили навчання з тактичного переміщення і стрільби в бойових умовах.

Втеча нібито сталася вчора ввечері під час навчання переміщень зі стріляниною у зустрічному бою. Втікачі служили в одній із механізованих бригад і залишили полігон, прихопивши автомати Калашнікова. За нашими даними, це солдати Юрій Войтюк, Станіслав Іванов та Денис Мацюра.

На Одещині оголошено план з розшуку та затримання дезертирів.