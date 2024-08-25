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Ракурс
В Одеській області зі зброєю втекли троє мобілізованих ув'язнених

В Одеській області зі зброєю втекли троє мобілізованих ув’язнених

25 сер 2024, 12:27
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В Одеській області з частини втекли троє мобілізованих ув’язнених: вони озброєні.


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Троє мобілізованих військовослужбовців, які нещодавно підписали контракти на службу в Силах оборони в місцях позбавлення волі, 24 серпня втекли з полігону в Одеській області.

Як повідомили «Думській» повідомили в правоохоронних органах, фігуранти дезертирували, коли проходили навчання з тактичного переміщення і стрільби в бойових умовах.

Втеча нібито сталася вчора ввечері під час навчання переміщень зі стріляниною у зустрічному бою. Втікачі служили в одній із механізованих бригад і залишили полігон, прихопивши автомати Калашнікова. За нашими даними, це солдати Юрій Войтюк, Станіслав Іванов та Денис Мацюра.

На Одещині оголошено план з розшуку та затримання дезертирів.

Джерело: Ракурс


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