Российские Энгельс и Саратов были атакованы беспилотниками. Фото:

https://racurs.ua/n198657-bpla-atakovali-rossiyskie-engels-i-saratov-est-popadaniya-video.html

Ракурс

Дрони вночі 26 серпня вдарили по Саратовській області російської федерації.

.

Зокрема, під ударом були міста Саратов та Енгельс. В регіоні працювали засоби протиповітряної оборони. Внаслідок роботи ППО уламки дронів влучили у житлові будинки. Про це повідомили губернатор Саратовської області Роман Бусаргін та російські Telegram-канали.

За словами представника диктатури, екстрені служби «працюють у посиленому режимі».

У мережі публікують відео, на яких показані БпЛА у небі, які пролітають над будинками. Також є кадри влучання дрона у високоповерхівку житлового комплексу «Енгельс-Сіті 4» в Енгельсі, падінням безпілотника на житловий комплекс «Волга Скай» у Саратові.

Влада Саратовської області заявила про одну постраждалу.

Як відомо, на авіабазі «Енгельс-2» дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

Нагадаємо, 24 серпня бійці ГУР завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області.