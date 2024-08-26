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Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки
Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198666-yak-tebe-ne-lubiti-kiieve-miy-peli-v-metro-stolicy-vo-vremya-raketnoy-ataki-video.htmlРакурс
Незламні українці уранці 26 серпня співали у метро пісню «Як тебе не любити, Києве мій!».
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Тисячі киян переховувалися в метрополітені під час ракетної атаки російських нацистів. Відео оприлюднив «Укрінформ» у своєму Фейсбуку.
Русня вдарила різними типами ракет та дронів.
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