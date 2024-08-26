Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки

Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n198666-yak-tebe-ne-lubiti-kiieve-miy-peli-v-metro-stolicy-vo-vremya-raketnoy-ataki-video.html

26 авг 2024, 12:04 999

Ракурс