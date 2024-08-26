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Ракурс
Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки

Як тебе не любити, Києве мій — пели в метро столицы во время ракетной атаки (ВИДЕО)

26 авг 2024, 12:04
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Незламні українці уранці 26 серпня співали у метро пісню «Як тебе не любити, Києве мій!».


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Тисячі киян переховувалися в метрополітені під час ракетної атаки російських нацистів. Відео оприлюднив «Укрінформ» у своєму Фейсбуку.

Русня вдарила різними типами ракет та дронів.

Источник: Ракурс


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