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Як тебе не любити, Києве мій - співали у метро столиці під час ракетної атаки
Як тебе не любити, Києве мій — співали у метро столиці під час ракетної атаки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198666-yak-tebe-ne-lubyty-kyieve-miy-spivaly-u-metro-stolyci-pid-chas-raketnoyi-ataky-video.htmlРакурс
Незламні українці уранці 26 серпня співали у метро пісню «Як тебе не любити, Києве мій!».
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Тисячі киян переховувалися в метрополітені під час ракетної атаки російських нацистів. Відео оприлюднив «Укрінформ» у своєму Фейсбуку.
Русня вдарила різними типами ракет та дронів.