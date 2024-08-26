Як тебе не любити, Києве мій - співали у метро столиці під час ракетної атаки

Як тебе не любити, Києве мій — співали у метро столиці під час ракетної атаки (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n198666-yak-tebe-ne-lubyty-kyieve-miy-spivaly-u-metro-stolyci-pid-chas-raketnoyi-ataky-video.html

26 сер 2024, 12:04 999

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