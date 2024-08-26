Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198669-bolee-100-raket-i-pochti-100-shahedov-zelenskiy-rasskazal-ob-atake-rf.html

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Країна-агресор росія 26 серпня випустила по Україні більше 100 ракет та близько 100 дронів-камікадзе «Шахед».

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Це був один з найбільших комбінованих ударів. Є загиблі, десятки поранених. Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в оперативному зведенні, яке опублікував у Facebook.

За його словами, російський удар був націлений на критичну цивільну інфраструктуру, по більшості регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків обстрілів.

путін собі не зраджує: це хвора істота — всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо, — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли росіяни немає таких обмежень. Президент вимагає від західних союзників потрібних Києву рішень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив армія рф 26 серпня атакувала енергетичну інфраструктуру в 15 областях України. У низці регіонів зафіксовані влучання, є загиблі та поранені. Пошкоджена, як цивільна, так і критична інфраструктура.