Российская армия нанесла удары по Киевской ГЭС. Фото:

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Армія рф 26 серпня атакувала Київську гідроелектростанцію.

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У мережі розлетілося відео з кадрами наслідків атаки на Київську ГЕС, що знаходиться біля міста Вишгород. На кадрах видно пожежу та руйнування. Про прильоти повідомило видання «Букви».

Цю інформацію швидко підхопила російська пропаганда. Однак у Центрі протидії дезінформації запевнили, що загрози прориву греблі немає.

Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто — там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше, — написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Згідно з інформацією, яка є у відкритому доступі, потужність Київської ГЕС становить 440 МВт. Довжина захисних споруд становить 70 км, а найбільша висота греблі — 22 м.

У Київській обласній військовій адміністрації поінформували про пошкодження двох енергетичних об'єктів на території регіону.

Нагадаємо, 26 серпня росіяни запустили по Україні більше 100 ракет різних типів та близько 100 ударних БпЛА типу «Шахед». Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура в 15 областях. У низці регіонів зафіксовані влучання, є загиблі та поранені. Пошкоджена, як цивільна, так і критична інфраструктура.

Через російську атаку енергетики були змушені запровадити екстрені та аварійні відключення світла.

Джерело: «Букви»