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Ракурс
В Киеве во время восьмичасовой воздушной тревоги сбили до 20 «шахедов»

В Киеве во время восьмичасовой воздушной тревоги сбили до 20 «шахедов»

26 авг 2024, 15:56
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На підступах до Києва сьогодні було знищено майже 20 безпілотників ворога. Повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала вісім з половиною годин.


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Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті — без руйнувань, — повідомили в КМВА.

На Житомирщині через російську атаку загинула людина, ще троє людей травмовані. В області пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Російські військові випустили щонайменше шість ракет по Запорізькій області.

Вони вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури — виникла масштабна пожежа. Також поцілили по цивільних будинках — загинув чоловік, жінка постраждала.

На Прикарпатті рашисти влучили в інфраструктурний об'єкт, троє постраждалих. Зараз відомо про влучання на Запоріжжі та Вінниччині.

На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Постраждав помічник машиніста, він у лікарні. Пошкоджені контактна мережа і будівлі.

Загалом росія атакувала енергетичну інфраструктуру в 15 областях. Є постраждалі й загиблі. Окупанти використали дрони, крилаті ракети, «Кинджали». У низці регіонів є пошкодження обʼєктів енергетики. Там розгортають так звані пункти незламності.

Источник: Ракурс


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