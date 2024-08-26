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В Киеве во время восьмичасовой воздушной тревоги сбили до 20 «шахедов»
В Киеве во время восьмичасовой воздушной тревоги сбили до 20 «шахедов»https://racurs.ua/n198675-v-kieve-vo-vremya-vosmichasovoy-vozdushnoy-trevogi-sbili-do-20-shahedov.htmlРакурс
На підступах до Києва сьогодні було знищено майже 20 безпілотників ворога. Повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала вісім з половиною годин.
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Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті — без руйнувань, — повідомили в КМВА.
На Житомирщині через російську атаку загинула людина, ще троє людей травмовані. В області пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
Російські військові випустили щонайменше шість ракет по Запорізькій області.
Вони вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури — виникла масштабна пожежа. Також поцілили по цивільних будинках — загинув чоловік, жінка постраждала.
На Прикарпатті рашисти влучили в інфраструктурний об'єкт, троє постраждалих. Зараз відомо про влучання на Запоріжжі та Вінниччині.
На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Постраждав помічник машиніста, він у лікарні. Пошкоджені контактна мережа і будівлі.
Загалом росія атакувала енергетичну інфраструктуру в 15 областях. Є постраждалі й загиблі. Окупанти використали дрони, крилаті ракети, «Кинджали». У низці регіонів є пошкодження обʼєктів енергетики. Там розгортають так звані пункти незламності.
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