В Киеве во время восьмичасовой воздушной тревоги сбили до 20 «шахедов»

https://racurs.ua/n198675-v-kieve-vo-vremya-vosmichasovoy-vozdushnoy-trevogi-sbili-do-20-shahedov.html

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На підступах до Києва сьогодні було знищено майже 20 безпілотників ворога. Повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала вісім з половиною годин.

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Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті — без руйнувань, — повідомили в КМВА.

На Житомирщині через російську атаку загинула людина, ще троє людей травмовані. В області пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.