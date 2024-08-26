У Києві під час восьмигодинної повітряної тривоги збили до 20 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n198675-u-kyievi-pid-chas-vosmygodynnoyi-povitryanoyi-tryvogy-zbyly-do-20-shahediv.html

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На підступах до Києва сьогодні було знищено майже 20 безпілотників ворога. Повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала вісім з половиною годин.

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Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті — без руйнувань, — повідомили в КМВА.

На Житомирщині через російську атаку загинула людина, ще троє людей травмовані. В області пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.