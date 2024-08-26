Дмитрук, Портнов, Деркач, Мураев и вся ОПГ - Банковой напомнили, кто из подозреваемых ранее бежал из Украины

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 серпня, анонсував, що збирає велику нараду щодо посадовців-втікачів з України.

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Це сталося після того, як народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з країни. Через декілька годин стало відомо, що його оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

У ДБР підтверджують, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. Своєю чергою, заступник голови комітету з питань регламенту, нардеп від «Батьківщини» Сергій Євтушок нагадує, що наразі законних підстав позбавити Дмитрука мандату немає

У Центрі протидії корупції напередодні наради в президента нагадали, що і деяких втікачів, і більшість керівників правоохоронних органів, які мали б запобігати таким випадкам, об'єднує зв’язок із однією людиною — заступником керівника ОПУ Олегом Татаровим.

ЦПК оприлюднив список тих, хто втік з України під час широкомасштабної війни:

Артем Дмитрук, народний депутат, обраний від «Слуги народу», захисник УПЦ МП, який втік перед оголошенням йому підозри у побитті військового та правоохоронця.

Андрій Портнов, поплічник Януковича, який поширював антизахідні наративи, втік за кордон у червні 2022 року.

Ігор Портнов, син Портнова призивного віку, виїхав як волонтер.

Андрій Деркач, проросійський політик, оголошений у розшук за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні, втік до рф, де став кандидатом в депутати.

Євгеній Мураєв, проросійський політик, якого рф розглядала як потенційного керівника маріонеткового уряду, втік за кордон у травні 2022 року.

Тарас Козак, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, «права рука» Медведчука, який втік з України до повномасштабного вторгнення рф.

Олег Волошин, підозрюваний у держзраді ексдепутат від ОПЗЖ, який втік до рф через білорусь.

Наталія Королевська, ексдепутатка від ОПЗЖ, фігурантка справи НАБУ про незаконне збагачення, яка втекла в ОАЕ.

Олександр Єфремов, колишній керівник фракції «Партії регіонів», втік до рф на початку повномасштабного вторгнення.

Геннадій Боголюбов, олігарх, який зміг виїхати з країни у червні 2024 року за допомогою чужих документів.

Олександр Тупицький, колишній голова КСУ, фігурант справи ДБР, який втік за кордон у березні 2022 року.

Кирило Шевченко, ексголова Нацбанку, фігурант справ НАБУ, який виїхав за кордон у відрядження перед повідомленням про підозру і не повернувся.

Дмитро Сенниченко, колишній голова Фонду держмайна, фігурант справи НАБУ, втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома.

Ярослав Дубневич, народний депутат, фігурант кількох справ НАБУ, втік за кордон у 2023 році.

Ігор Кушнір, президент «Київміськбуду», який виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, а після цього піднявся на Еверест.

Віктор Сиса, засуджений до 5,5 років позбавлення волі ексдиректор ДП «Гутянське лісове господарство».

Владислав Трубіцин, депутат Київради, обвинувачений у корупції, який виїхав за кордон завдяки листу від ГУР.

Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант справи НАБУ.

Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, фігурант справи НАБУ, виїхав за кордон у 2022 році.

Андрій Довбенко, фігурант справи НАБУ, який втік до Великої Британії.

Андрій Наумов, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік до Сербії за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення рф.