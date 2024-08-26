После зверского обстрела Украины россиянами Зеленский провел «энергетическую» Ставку

Після чергового ракетно-дронового обстрілу України росіянами президент Володимир Зеленський 26 серпня провів так звану «енергетичну» Ставку.

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Зеленський назвав кількість залучених росіянами засобів: щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

На Ставці заслухали доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення.

На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт, — повідомив Зеленський у Телеграм.