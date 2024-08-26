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Самая массированная воздушная атака на Украину – ПВО сбила 102 ракеты и 99 "шахедов"
Самая массированная воздушная атака на Украину — ПВО сбила 102 ракеты и 99 «шахедов»https://racurs.ua/n198681-samaya-massirovannaya-vozdushnaya-ataka-na-ukrainu-pvo-sbila-102-rakety-i-99-shahedov.htmlРакурс
У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали найбільшу за час повномасштабного вторгнення комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
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Російські виродки били по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомив командувач ПС Микола Олещук.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;
- шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА Shahed-131/136 — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.
До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;
- крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою білорусь.
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