Наймасованіша повітряна атака на Україну - ППО збила 102 ракети та 99 "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n198681-naymasovanisha-povitryana-ataka-na-ukrayinu-ppo-zbyla-102-rakety-ta-99-shahediv.html

Ракурс

У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали найбільшу за час повномасштабного вторгнення комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

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Російські виродки били по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомив командувач ПС Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;

шість балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА Shahed-131/136 — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;

крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою білорусь.