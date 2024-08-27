Ракурсhttps://racurs.ua/
Обстрелы Украины - рашисты попали в отель в Кривом Роге, дроны атаковали Киев и Запорожье
Обстрелы Украины — рашисты попали в отель в Кривом Роге, дроны атаковали Киев и Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n198690-obstrely-ukrainy-rashisty-popali-v-otel-v-krivom-roge-drony-atakovali-kiev-i-zaporoje-foto.htmlРакурс
Російські війська вночі обстріляли Кривий Ріг, є влучання в готель
.
Опівночі російська ракета влучила у готель, частково зруйнувавши його.
Близько 5.00 рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку — як повідомив голова ради охорони міста Олександр Вілкул, вона у важкому стані, лікарі борються за її життя.
Надано психологічну допомогу 11 людям, з них двоє - діти.
Пошкоджено чотири багатоповерхівки, шість магазинів, вісім авто.
Ворожі безпілотники також вночі атакували Запоріжжя, двоє загиблих та четверо поранених
Пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.
У Києві під час нічної атаки росіян зафіксоване падіння уламків в двох районах міста
Уламки впали у лісопаркових зонах, виникли пожежі лісової підстилки. Попередньо, без постраждалих.
Уночі ППО працювала на Рівненщині. Є збита повітряна ціль ворога
Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач, повідомив голова ОВА Коваль.
Загрузка...