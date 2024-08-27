Обстріли України - рашисти влучили у готель в Кривому Розі, дрони атакували Київ та Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n198690-obstrily-ukrayiny-rashysty-vluchyly-u-gotel-v-kryvomu-rozi-drony-atakuvaly-kyyiv-ta-zaporijjya.html

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Російські війська вночі обстріляли Кривий Ріг, є влучання в готель

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Опівночі російська ракета влучила у готель, частково зруйнувавши його.

Близько 5.00 рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку — як повідомив голова ради охорони міста Олександр Вілкул, вона у важкому стані, лікарі борються за її життя. Надано психологічну допомогу 11 людям, з них двоє - діти. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, шість магазинів, вісім авто.

Ворожі безпілотники також вночі атакували Запоріжжя, двоє загиблих та четверо поранених

Пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

У Києві під час нічної атаки росіян зафіксоване падіння уламків в двох районах міста

Уламки впали у лісопаркових зонах, виникли пожежі лісової підстилки. Попередньо, без постраждалих.

Уночі ППО працювала на Рівненщині. Є збита повітряна ціль ворога

Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач, повідомив голова ОВА Коваль.