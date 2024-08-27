Три дня боя за элеватор в Нью-Йорке: 16 пленных и без потерь

https://racurs.ua/n198691-tri-dnya-boya-za-elevator-v-nu-yorke-16-plennyh-i-bez-poter-video.html

Ракурс

Українські штурмовики розповіли про ризиковану операцію у Нью-Йорку Донецької області. В елеваторі нібито засіло п’ятеро російських окупантів, однак коли наша штурмова група увірвалась туди, то виявилось, що росіян було 16.

.

Група успішно штурмували елеватор у Нью-Йорку (який наші утримують досі), пише журналіст Юрій Бутусов, який опублікував відео свідчень бійців ЗСУ.

Вони три доби безперервно вели бій, взяли 16 полонених, зачистили кілька будинків група бійців, більшість з яких були мобілізовані у травні 2024 року.

Українські військові пройшли місяць інтенсивної підготовки у 425-му штурмовому батальйоні «Скала», отримали повне забезпечення, командира роти з числа колишніх штурмовиків, досвідчених сержантів — командирів групи, управління з дронів, вогневу підтримку БМП, танку та дронів, і успішно виконали бойове завдання. Три дні вони воювали без втрат.