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Ракурс
Три дні бою за елеватор у Нью-Йорку: 16 полонених і жодних втрат

Три дні бою за елеватор у Нью-Йорку: 16 полонених і жодних втрат (ВІДЕО)

27 сер 2024, 08:28
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Українські штурмовики розповіли про ризиковану операцію у Нью-Йорку Донецької області. В елеваторі нібито засіло п’ятеро російських окупантів, однак коли наша штурмова група увірвалась туди, то виявилось, що росіян було 16.


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Група успішно штурмували елеватор у Нью-Йорку (який наші утримують досі), пише журналіст Юрій Бутусов, який опублікував відео свідчень бійців ЗСУ.

Вони три доби безперервно вели бій, взяли 16 полонених, зачистили кілька будинків група бійців, більшість з яких були мобілізовані у травні 2024 року.

Українські військові пройшли місяць інтенсивної підготовки у 425-му штурмовому батальйоні «Скала», отримали повне забезпечення, командира роти з числа колишніх штурмовиків, досвідчених сержантів — командирів групи, управління з дронів, вогневу підтримку БМП, танку та дронів, і успішно виконали бойове завдання. Три дні вони воювали без втрат.

Це чергова демонстрація, що навіть мобілізовані бійці, за належної короткої підготовки, з адекватним управлінням та з адекватною постановкою завдань здатні у бою перемагати ворога, який чисельно переважає, коментує Бутусов.

Джерело: Ракурс


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