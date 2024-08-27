В Украине заработает электронная очередь для получения эндопротезов

https://racurs.ua/n198697-v-ukraine-zarabotaet-elektronnaya-ochered-dlya-polucheniya-endoprotezov.html

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В Україні запрацює електронна черга, за якою пацієнти зможуть отримати ендопротези.

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Про це написав у своєму Фейсбук голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Ендопротезування — це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Запуск електронної черги дозволить отримувати ендопротези через прозору чергу безоплатно.

Як розповів Радуцький, торік МОЗ провело моніторинг використання ендопротезів. Як виявилося, 48% всіх хірургічних операцій з ендопротезуванням припадали на заклади, куди не розподілялися закуплені ендопротези. Іншими словами — лікарі не подавали заявку на постачання, а пацієнти купували їх власним коштом, сплачуючи неформальні платежі.

Щоб зробити цей процес максимально прозорим, вирішено запровадити електронну чергу. Вона забезпечить прозорий розподіл ендопротезів та черги пацієнтів на операції, планування і виклик пацієнтів на операцію відповідно до черги, облік та реєстрація всіх операцій в єдиній системі, можливість аналізу, моніторингу та планування закупівель ендопротезів.

МОЗ цього року закупило 37,8 тис. одиниць ендопротезів кульшового та колінного суглоба, їхнє постачання заплановане на кінець 2024 року. Наразі у медичних закладах є залишки ендопротезів, які були закуплені раніше.

Найближчим часом електронна черга запрацює у тестовому режимі. Також заплановано провести навчання фахівців для коректного користування системою. Повноцінний запуск очікуємо з січня 2025 року.