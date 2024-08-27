26 августа россияне впервые атаковали украинские распределительные подстанции кассетными боеприпасами

https://racurs.ua/n198704-26-avgusta-rossiyane-vpervye-atakovali-ukrainskie-raspredelitelnye-podstancii-kassetnymi.html

Ракурс

Під час масованої атаки 26 серпня росіяни вперше атакували українські розподільчі підстанції касетними боєприпасами.

.

Про це повідомив премʼєр-міністр України на форумі «Україна 2024. Незалежність».

За його словами, окупанти використали десятки ракет, але Україна втратила «невелику кількість обладнання» завдяки першому та другому рівням захисту на об'єктах енергетики.

Захисні споруди в Україні для об'єктів енергетики поділені на три рівні. Перший — закриття габіонами від непрямого ураження. Другий рівень — монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та інших енергооб'єктів, зокрема для «гарантованого захисту» від дронів. Є також експериментальні проекти щодо об'єктів третього рівня захисту — за планами, вони мають розмір трьох футбольних полів. Однак такі об'єкти дуже дорогі, а їхня економічна доцільність незрозуміла, зазначив Шмигаль.

Наприклад, на шість таких об'єктів треба 188 мільярдів гривень. Такі гроші не готові давати партнери, тим паче їх немає в держбюджеті.

За словами Шмигаля, наразі уже збудували більшість таких захисних споруд біля енергооб'єктів. Цим опікується «Укренерго» та Держагентство з питань відновлення. Держава виділила на це десятки мільярдів гривень, каже Шмигаль.

Відключення світла можуть тривати ще один-два тижні, заявив 27 серпня ексміністр палива й енергетики, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

Він наголосив, що російська атака 26 серпня була однією з наймасованіших на українську енергетичну інфраструктуру, тож можуть бути обмеження не тільки через дефіцит електроенергії, а й для можливості виконання ремонтних робіт.