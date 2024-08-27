Сырский впервые сообщил число пленных на Курском направлении

Сырский впервые сообщил цифру пленных на Курском направлении

https://racurs.ua/n198706-syrskiy-vpervye-soobschil-chislo-plennyh-na-kurskom-napravlenii.html

Ракурс

Головнокомандувач Сирський вперше повідомив цифру полонених на Курському напрямку рф — 594 російських військовослужбовці.

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Він додав, що Сили оборони наразі контролюють 1295 квадратних кілометрів території рф та близько ста населених пунктів. Про це він повідомив під час форуму «Україна 2024».

Окрім того, головнокомандувач заявив, що росія не відводить війська від українського Покровська через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля.

Тим часом на Курський напрямок рф перекинула близько 30 тис. військових з-поміж резервів та з інших напрямків.