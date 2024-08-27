Украина разработала первую баллистическую ракету, - президент

https://racurs.ua/n198709-ukraina-razrabotala-pervuu-ballisticheskuu-raketu-prezident.html

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Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

За його словами, вже відбулося випробування першої балістичної ракети українського виробництва.

Деталями про цю ракету не можу поділитися, але тим не менш, — сказав він.

Глава держави привітав працівників української військової промисловості з цією важливою для оборони країни подією.