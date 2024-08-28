Польша ответила Зеленскому по просьбе передать МиГ-29. Фото:

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Польща відреагувала на прохання президента України Володимира Зеленському передати МіГ-29.

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Варшава зможе передати Києву свої багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після того, як отримає нові бойові літаки на заміну. Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє видання Wiadomości.

За словами чиновника, польська влада Польщі зробила багатомільярдний внесок у військову допомогу Україні та виконала щодо цього все, що могла. Однак зараз головний пріоритет — підтримка власної обороноздатності й у Києві мають це зрозуміти.

Косиняк-Камиш зазначив, що рішення про передачу МІГів може бути ухвалене тільки після того, як Варшава отримає нові бойові літаки. Йдеться, зокрема, про винищувачів F-35, які Польща замовила у США. Поставка цих бойових машин очікується не раніше 2026 року.

До того часу МіГ-29, які є на озброєнні Збройних сил Польщі, будуть потрібні для захисту її власного повітряного простору.

Як відомо, напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди Польщі на передачу ЗСУ винищувачів радянських моделей. Зеленський заявив, що Україні «дуже потрібні ваші МІГи».

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, брали участь у відбитті масштабної комбінованої повітряної атаки рф вчора, 26 серпня, та знищували російські ракети і дрони.

Джерело: Wiadomości