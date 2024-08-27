Військовий літак F-16, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n198714-f-16-dopomagaly-vidbyvaty-rosiysku-povitryanu-ataku-26-serpnya-zelenskyy.html

Ракурс

Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, брали участь у відбитті масштабної комбінованої повітряної атаки рф вчора, 26 серпня, та знищували ракети і дрони противника.

.

Про це сьогодні, 27 серпня, під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, F-16 показали «дуже хороший результат».