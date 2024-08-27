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Військовий літак F-16, фото: Міноборони України
F-16 допомагали відбивати російську повітряну атаку 26 серпня — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n198714-f-16-dopomagaly-vidbyvaty-rosiysku-povitryanu-ataku-26-serpnya-zelenskyy.htmlРакурс
Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, брали участь у відбитті масштабної комбінованої повітряної атаки рф вчора, 26 серпня, та знищували ракети і дрони противника.
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Про це сьогодні, 27 серпня, під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, F-16 показали «дуже хороший результат».
В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони, — зазначив він. — Дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів.
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