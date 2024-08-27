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Военный самолет F-16, фото: Минобороны Украины

F-16 помогали отражать российскую воздушную атаку 26 августа — Зеленский

27 авг 2024, 16:39
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Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, брали участь у відбитті масштабної комбінованої повітряної атаки рф вчора, 26 серпня, та знищували ракети і дрони противника.


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Про це сьогодні, 27 серпня, під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, F-16 показали «дуже хороший результат».

В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони, — зазначив він. — Дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів.

Источник: Ракурс


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