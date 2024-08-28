Суд избрал меру пресечения главе АМКУ Павлу Кириленко. Фото: «Суспільне»

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Ракурс

ВАКС обрав запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.

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Сьогодні 28 серпня слідчий суддя Володимир Воронько відмовив у задоволенні клопотанні НАБУ та САП про обрання запобіжного заходу Кириленку у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн грн. Посадовцю призначили заставу 30 млн та носіння електронного браслета. Про це повідомили «Схеми».

Кириленко зобов’язаний здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування зі свідками та носити електронний браслет.

Запобіжний захід голові АМКУ не могли обрати майже два тижні. З 15 серпня засідання переносили тричі.

За інформацією «Громадського», суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті. Представники прокуратури виступали за фільмування — наголошувалося, що це може дозволити запобігти викривленню інформації у медіа. Натомість захист фігуранта наполягав, що обмеження необхідні задля безпеки глави АМКУ.

У САП вже заявили, що не погоджуються із вказаним рішенням суду та оскаржать його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, довірений член команди Зеленського, голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав від НАБУ та САП підозру в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

Слідство вважає, що в 2020—2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини. Загальна вартість цього майна становить 61,7 млн грн, водночас законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.

Джерело: «Схеми», «"Громадське»