Оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n198738-okkupanty-udarili-ballistikoy-po-krivomu-rogu-est-ranenye.html

Ракурс

Ракетний удар по Кривому Рогу завдала російська армія у середу, 28 серпня.

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Загарбники вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Постраждали восьмеро осіб. У стані середньої тяжкості госпіталізували 64-річних та 29-річних чоловіків. У місті понівечений гаражний кооператив та 12 авто. Вибиті вікна у готелі. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби. Рятувальники проводять обстеження території.

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики. Ворог завдав удару в день жалоби за загиблими від ракетного удару напередодні.

Нагадаємо, 27 серпня російська окупанти атакували готель у Кривому Розі. Через ракетний обстріл загинули четверо людей, ще п’ятеро були поранені.