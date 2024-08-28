В Раде согласовали повышение военного сбора до 5% и введение его для физлиц-предпринимателей

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У Верховній Раді погодили підвищення військового збору до 5% та запровадження його для ФОПів.

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Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив за результатами засідання робочої групи, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

За його словами, за результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту у редакції до першого читання враховані такі зміни:

підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;

військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;

пропозицію повернути податок на надприбуток банків прибрали на вимогу Мінфіну та НБУ;

уточнено авансовий внесок з АЗС;

збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищать на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;

військовий збір у розмірі 1% для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Всі зміни погоджені Мінфіном. Врешті планований ресурс у 125 млрд грн розтанув до 30,1 млрд. І це ще навіть не друге читання, — зауважив Гетманцев.

Раніше Міністерство фінансів знизило очікування надходжень у 2024 році від законопроєкту № 11416-д про підвищення податків — зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Але ця версія передбачала запровадження збільшеного податку на прибуток банків, що мало б принести 27,3 млрд грн.

Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця 2024 року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн — за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Раніше Гетманцев написав у Телеграм, що уряд зможе профінансувати всі соціальні видатки завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Майже 24,5 млрд доларів отримала Україна від міжнародних партнерів у 2024 році для фінансування соціальних видатків. Ще близько 13,5 млрд доларів планується залучити до кінця року.