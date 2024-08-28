Отключения света - Укрэнерго сообщило об ограничениях в течение суток

https://racurs.ua/n198749-otklucheniya-sveta-ukrenergo-soobschilo-ob-ogranicheniyah-v-techenie-sutok.html

Ракурс

Відключення світла у четвер, 29 серпня, діятимуть по всій Україні протягом всієї доби.

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З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Уранці 28 серпня в Укренерго повідомили, що споживання залишається високим через спеку у більшості регіонів України.

27 серпня добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на тому ж рівні, що і попереднього дня — в понеділок, 26 серпня.

Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему в понеділок, 26 серпня, сьогодні в Україні продовжують діяти заходи обмеження споживання. Вранці у більшості регіонів вимушено були застосовані графіки аварійних відключень, тому повідомлені раніше обленерго погодинні графіки — не діяли.

З 11.00 аварійні відключення скасовані. До кінця доби порівняно з попереднім прогнозом, сьогодні збільшено обсяг заходів обмеження. У більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно.

Зараз українська енергосистема відновлюється після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.